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В МВФ не против субсидий украинцам. Фото: Народная правда

В Минфине объяснили требование МВФ не снижать тарифы на коммунуслуги для украинцев

3 окт 2019, 11:33
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Международный валютный фонд настаивает на том, что тарифы населения Украины снижать нельзя.

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В МВФ утверждают, что цена на природные ресурсы должна соответствовать их цене. Правительство должно помогать определенной категории населения субсидиями в том случае, если цена на газ является рыночной. Об этом в эфире «Сніданку з 1+1» сообщила министр финансов Украины Оксана Маркарова, передает ТСН.

А люди, которые живут в больших домах должны платить честную цену, а не быть тоже субсидируемыми. Потому что, когда мы держим низкую цену на тарифы для всех, это значит, что тот, кто живет в маленькой квартире и тот, кто живет в большом доме платят одинаковую цену. И это несправедливо. Во всей Европе работает рыночная система, — пояснила министр требования МВФ.

По ее словам, в Международном валютном фонде не против того, чтобы украинцам правительство предоставляло субсидии на коммунальные услуги. Сейчас в Кабинете министров работают над тем, чтобы украинская семья тратила на коммуналку не более 15% своих доходов.

Напомним, в сентябре глава парламентского комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус заявил, что цены на газ для населения Украины в сентябре могут снизиться на 115 грн за 1 тыс. куб. м. С учетом сентябрьского понижения цен на газ совокупное удешевление голубого топлива за последние пять месяцев составит около 30%.

Кроме того, снизятся цены на электроэнергию для небытовых потребителей в октябре. Ориентировочно, тарифы уменьшатся на 10 коп. за 1 кВт-час.


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