Женщины Саудовской Аравии смогут служить в армии. Фото: 1prof.by

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Женщины Саудовской Аравии отныне имеют право служить в Вооруженных силах этой страны.

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Саудовским женщинам было разрешено служить во всех видах войск в званиях от рядового до сержанта. Министерство обороны королевства начало принимать женщин на военную службу в Военно-воздушные силы, Военно-морские силы, войска противовоздушной обороны, стратегические ракетные войска и в медицинскую службу. Об этом сообщает 3 октября газета Asharq al-Awsat, передает РИА «Новости».

По словам бывшего главы Центра операций гражданской обороны Саудовской Аравии Хасана Аш-Шахри, такое решение правительства является «прогрессивным шагом в верном направлении». Он считает, что в саудовской армии много работы для женщин, поэтому перед гражданками страны открываются широкие возможности.

Как известно, резкие послабления в общественной сфере королевства начались после прихода к власти в стране Салмана бен Абдель Азиза Аль Сауда в 2015 году и назначение им в 2017 году наследником престола своего 31-летнего сына Мухаммеда бен Салмана.

Напомним, женщины Саудовской Аравии получили право открывать и вести собственный бизнес без согласия опекуна: мужа или родственника мужского пола. В 2018 году в Саудовской Аравии женщин начали принимать на работу следователями полиции, а с июня прошлого года женщины смогут водить мотоциклы и грузовики.

В августе 2019 года гражданкам этой страны разрешили путешествовать самостоятельно. Так, каждая женщина, достигшая 21-летнего возраста, имеет право оформить заграничный паспорт и путешествовать по миру самостоятельно. Для выезда за границу больше не нужно спрашивать согласия у мужа.