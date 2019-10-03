ФСБ продолжает задерживать украинцев на админгранице с Крымом. Фото: ТАСС

https://racurs.ua/n127611-fsb-rossii-zaderjala-ukrainca-kotoryy-sledoval-v-okkupirovannyy-krym.html

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Федеральная служба безопасности Российской Федерации задержала гражданина Украины, который направлялся в оккупированный полуостров Крым.

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Силовики утверждают, что украинец пытался попасть в Крым в обход пунктов пропуска. Силовики задержали его в трех километрах от подконтрольного России пункта пропуска «Перекоп», в районе дамбы, соединяющей полуостров Ад с Крымом. Об этом 3 октября сообщает «Крым.Реалии».

Задержанным оказался уроженец Кривого Рога 1965 года рождения. Оккупанты заявили, что мужчина не имел при себе документов и вроде бы направлялся на аннексированный полуостров в «поисках лучших условий жизни».

Против задержанного российские следователи возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 322 (незаконное пересечение государственной границы Российской Федерации) Уголовного кодекса РФ. Украинца грозятся наказать штрафом в размере 200 тыс. руб. или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 18 месяцев, либо принудительными работами на срок до двух лет, или лишением свободы на тот же срок.

Напомним, 9 сентября на административной границе с оккупированным Крымом силовики Федеральной службы безопасности России задержали жителя Хмельницкой области и крымчанина. Оккупанты утверждали, что оба гражданина Украины якобы находятся в федеральном розыске.