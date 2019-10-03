ФСБ продовжує затримувати українців на адмінмежі з Кримом. Фото: ТАСС

https://racurs.ua/ua/n127611-fsb-rosiyi-zatrymala-ukrayincya-yakyy-sliduvav-do-okupovanogo-krymu.html

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Федеральна служба безпеки Російської Федерації затримала громадянина України, який прямував до окупованого півострову Крим.

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Силовики стверджують, що українець намагався потрапити до Криму в обхід пунктів пропуску. Його затримали в трьох кілометрах від підконтрольного Росії пункту пропуску «Перекоп», в районі дамби, що з'єднує півострів Пекло з Кримом. Про це 3 жовтня повідомляє «Крим.Реалії».

Затриманим виявився уродженець Кривого Рогу 1965 року народження. Окупанти заявили, що чоловік не мав при собі документів і начебто прямував на анексований півострів у «пошуках кращих умов життя».

Проти затриманого російські слідчі порушили кримінальну справу за ч. 1 ст. 322 (незаконний перетин державного кордону Російської Федерації) Кримінального кодексу РФ. Українця погрожують покарати штрафом у розмірі 200 тис. руб., або в розмірі заробітної плати або іншого доходу засудженого за період до 18 місяців, або примусовими роботами на строк до двох років, або позбавленням волі на той самий строк.

Нагадаємо, 9 вересня на адміністративному кордоні з окупованим Кримом силовики Федеральної служби безпеки Росії затримали жителя Хмельницької області та кримчанина. Окупанти стверджували, що обидва громадянина України нібито перебувають у федеральному розшуку.