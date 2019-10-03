Жінки Саудівської Аравії зможуть служити в армії. Фото: 1prof.by

https://racurs.ua/ua/n127612-jinkam-saudivskoyi-araviyi-uryad-vpershe-dozvolyv-slujyty-u-viysku.html

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Жінки Саудівської Аравії відтепер мають право служити в Збройних силах цієї країни.

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Саудівським жінкам дозволено служити у всіх видах військ у званнях від рядового до сержанта. Міністерство оборони королівства почало приймати жінок на військову службу в Військово-повітряних силах, Військово-морських силах, військах протиповітряної оборони, стратегічних ракетних військах та в медичну службу. Про це повідомляє 3 жовтня газета Asharq al-Awsat, передає РІА «Новости».

За словами колишнього очільника Центру операцій цивільної оборони Саудівської Аравії Хасана Аш-Шахрі, таке рішення уряду є «прогресивним кроком у вірному напрямку». Він вважає, що в саудівській армії багато роботи для жінок, тому перед громадянками країни відкриваються широкі можливості.

Як відомо, різкі послаблення в суспільній сфері королівства почалися після приходу до влади в країні Салмана бен Абдель Азіза Аль Сауда в 2015 році й призначення їм у 2017 році спадкоємцем престолу свого 31-річного сина Мухаммеда бен Салмана.

Нагадаємо, жінки Саудівської Аравії отримали право відкривати і вести власний бізнес без згоди опікуна: чоловіка або родича чоловічої статі. У 2018 році в Саудівській Аравії жінок почали приймати на роботу слідчими поліції, а з червня минулого року жінки зможуть водити мотоцикли і вантажівки.

У серпні 2019 року громадянкам цієї країни дозволили подорожувати самостійно. Так, кожна жінка, яка досягла 21-річного віку, має право оформити закордонний паспорт та подорожувати світом самостійно. Для виїзду за кордон більше не потрібно запитувати згоди у чоловіка.