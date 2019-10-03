Закон про концесію ухвалив парламент: що змінює новація, фото — "24 канал"

https://racurs.ua/ua/n127613-zakon-pro-koncesiu-uhvalyv-parlament-scho-zminuie-novaciya.html

Ракурс

Верховна Рада 3 жовтня у другому читанні розглянула проект закону «Про концесію». За законопроект № 1046 проголосували 257 нардепів.

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Цей законопроект подав до Ради президент Володимир Зеленський, визначив його невідкладний і доручив ухвалити до 1 жовтня.

Новація унормовує питання концесії, які наразі регулюються чотирма різними законами, що протирічать один одному. Закон, який ухвалили в цілому, пропонує надавати негрошову державну підтримку інвесторам і передбачає конкурсний відбір концесіонера.

У пояснювальній записці до законопроекту зазначено, що застосування механізму концесії дозволить державі залучити значні приватні інвестиції для модернізації і підвищення ефективності використання інфраструктурних об'єктів. Йдеться про морські та річкові порти, автомобільні дороги, аеропорти.

Щодо запровадження прозорої процедури вибору концесіонера, то в законі пропонується використовувати документ, який широко використовується в світі, а саме «Типове законодавче положення щодо проектів в сфері інфраструктури, які фінансуються з приватних джерел».

Закон дозволяє залучати радників та незалежних експертів для підготовки проектів концесії, а також надає додаткові гарантії для концесіонерів та кредиторів, зокрема, передбачення концесійним договором права заміни концесіонера на іншого концесіонера.

Йдеться також про спрощення процедури виділення земельних ділянок для проектів державно-приватного партнерства у формі концесії. Вирішення спорів, що можуть виникнути у зв’язку з виконанням концесійного договору, здійснюватимуть міжнародний комерційний або інвестиційний арбітраж.

Нагадаємо, що концесія є формою державно-приватного партнерства, яка передбачає передавання об'єктів державної власності (доріг, аеропортів, вокзалів, портів) у тимчасове користування приватним підприємствам.

«Ракурс» повідомляв, що сьогодні Рада у першому читанні ухвалила закон «Про місто Київ — столицю України».