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Террористы ДНР посадили на 30 лет украинского бойца. Фото: КП

Террористы ДНР посадили на 30 лет украинского бойца

3 окт 2019, 14:27
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Террористы ДНР бросили за решетку на 30 лет военнослужащего Вооруженных сил Украины Владимира Воскобойника.

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Приговор бойцу вынес фейковый суд по обвинению в террористической деятельности, насильственном захвате власти, диверсиях, незаконном пересечении границы и хранении оружия, сообщают сегодня сепаратистские ресурсы.

По версии боевиков, боец второго батальона четвертой роты 30-й отдельной мобильной бригады ВСУ во время учений на военном полигоне «Гончаровский» в Черниговской области получил навыки механика-водителя боевой разведывательной машины, после чего прибыл на Донбасс для прохождения военной службы по контракту.

Террористы обвинили Воскобойника в якобы обстреле города Докучаевска из артиллерии, минометов и стрелкового оружия, разрушении инфраструктуры и гибели местных жителей с целью захвата власти.

Напомним, на днях стало известно, что террористы ДНР также посадили на 11 лет жительницу Горловки якобы за шпионаж для Службы безопасности Украины (СБУ).

Источник: Ракурс


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