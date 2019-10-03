Новини Ради: парламент ухвалив два важливих військових закони, фото — Закон і бізнес

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Верховна Рада України 3 жовтня ухвалила два важливих законопроекти, які регулюють військову сферу. Йдеться про матеріальну відповідальність військовослужбовців і зміни до закону «Про військовий обов’язок і військову службу».

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Обидва документи ухвалено в цілому. За законопроект № 1225 «Про матеріальну відповідальність військовослужбовців та деяких інших осіб» проголосували 276 нардепів, а за проект закону «Про внесення змін до закону „Про військовий обов’язок і військову службу“ щодо удосконалення деяких питань проходження громадянами військової служби» (№ 1227) — 287 народних депутатів.

Закон про матеріальну відповідальність передбачає, що окрім цивільної, адміністративної, кримінальної відповідальності, поліцейські та військовослужбовці цивільного захисту несуть також матеріальну.

У законі зазначається, що особа за завдану з необережності шкоду несе матеріальну відповідальність у розмірі завданої шкоди, але не більше п’яти прожиткових мінімумів (9 тис. 265 грн).

Якщо ж поліцейський чи військовий винні у тому, що завдала шкоди, що спричинила сплату військовою частиною, установою, організацією, закладом штрафних санкцій (неустойки, штрафу, пені), то він несе матеріальну відповідальність у розмірі завданої шкоди, але не більше 15 прожиткових мінімумів, установлених для працездатних осіб (27 тис. 795 грн). Така ж сума передбачена й для командира, який своїм рішенням чи бездіяльністю порушив установлений порядок обліку, зберігання, використання військового та іншого майна або не вжив належних заходів, передбачених законодавством, щодо запобігання розкраданню, знищенню чи псуванню, іншому незаконному витрачанню військового та іншого майна.

У тексті проекту закону визначається й відповідальність у повному обсязі. Вона передбачена у разі пошкодження майна у стані сп’яніння. Також матеріальна відповідальність відповідальної особи передбачена у разі викривлення звітних даних, кримінального правопорушення, у разі виявлення нестачі, розкрадання, умисного знищення, пошкодження чи іншого незаконного використання військового та іншого майна, в тому числі переданого під звіт для зберігання.

Зміни до закону «Про військовий обов’язок і військову службу» визнають військовослужбовців, які самовільно залишили військові частини або місця служби, дезертирували зі Збройних сил України або добровільно здалися в полон, такими, що не входять до чисельності ЗСУ.

Статус військовослужбовців за такими особами зберігається на період здійснення кримінальних проваджень в органах досудового розслідування та судах. Передбачено призупинення виплат таким особам і непоширення на них соціальних гарантій, установлених законодавством для військовослужбовців. Якщо ж суд виправдає дезертирів, усі види забезпечення та відповідні гарантії соціального захисту поновлюються.

Курсанти військових закладів освіти зобов’язуються відшкодовувати коштів в разі дострокового розірвання контракту через систематичне невиконання умов контракту і академічну неуспішність.

Окрема норма закону передбачає здійснювати перевірки на наявність стосовно призовників інформації про притягнення до кримінальної відповідальності, відсутність чи наявність у них судимості.