Глава МЗС Вадим Пристайко. Фото: ТСН

https://racurs.ua/ua/n127639-prystayko-anonsuvav-masshtabnyy-obmin-polonenymy-z-rosiieu.html

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Вадим Пристайко, міністр закордонних справ України, анонсував проведення масштабного обміну полоненими.

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Обмін в’язнями з Російською Федерацією повинен відбутися впродовж 7−13 жовтня. Про це український дипломат заявив в ефірі програми «Право на владу», яка транслювалася на каналі ТСН в YouTube.

Найближчим часом, я сподіваюсь, це буквально наступного тижня, ми плануємо ще більш масштабний обмін, — зазначив Пристайко.

Також очільник дипломатичного відомства заявив, що погодження українською стороною у Мінську «формули Штайнмаєра» — це спроба дотягнутися до українців, які перебувають за лінією дотику. Формула передбачає відновлення зруйнованих мостів, припинення вогню на Донбасі, розведення військ, відновлення виплат пенсій, повернення усіх військовополонених, які сидять за ґратами в Росії, окупованому Криму та на непідконтрольному Донбасі.

Нагадаємо, перший обмін полоненими між Україною та Російською Федерацією відбувся 7 вересня. Тоді додому повернулися 35 громадян України, які перебували в російському полоні. Серед них були 24 українських військовополонених моряки та 11 політичних в’язнів.