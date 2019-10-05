Президент США Дональд Трамп. Фото: flickr.com

https://racurs.ua/ua/n127686-tramp-zayavyv-scho-maie-pravo-prosyty-inshi-krayiny-rozsliduvaty-korupciu.html

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Дональд Трамп, президент Сполучених Штатів Америки вважає, що має повне право просити інші країни розслідувати корупцію.

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Глава держави запевнив, що його наміри у боротьбі з корупцією не пов’язані із потугами ослабити рейтинги головного конкурента на виборах в 2020 році Джо Байдена. Трамп впевнений, що розслідування проти Хайтера Байдена не покликане вплинути на ситуацію на американській внутрішньополітичній арені. Про це господар Білого дому написав на власній сторінці в Twitter.

Як президент, я зобов’язаний покласти край корупції, навіть якщо це означає звернення за допомогою до іноземної держави чи країн. Це робиться весь час. Це пов’язане з корупцією цих країн, — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, навколо липневої телефонної розмови Трампа із Зеленським виник скандал, який став приводом для початку процедури імпічменту американського лідера. Трамп під час дзвінка декілька разів нагадував Зеленському про розслідування діяльності в Україні сина Байдена в обмін на надання фінансової та військової допомоги Києву. Згодом Білий дім оприлюднив стенограму бесіди двох лідерів.

Після цього колишній віце-президент США Джо Байден заявив, що глава США використовує Україну, щоб зірвати президентські вибори. Конгресмени від Демократичної партії США почали розслідування з наміром оголосити імпічмент главі Білого дому. Американські ЗМІ повідомили, що імпічмент Трампа готова підтримати більшість голосів Палати представників.