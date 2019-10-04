Дональд Трамп, фото: The White House

https://racurs.ua/ua/n127644-tramp-zaklykav-si-czinpina-rozpochaty-rozsliduvannya-proty-baydena-v-obmin-na-movchannya-po-gonkongu.html

Ракурс

Президент США Дональд Трамп у телефонній розмові закликав лідера КНР Сі Цзіньпіна розпочати розслідування проти Джо Байдена — одного з фаворитів майбутніх президентських виборів у США та його сина Хантера Байдена.

Loading...

Також Трамп у розмові згадав сенатора від Демократичної партії Елізабет Воррен, чиї рейтинги на той час почала зростати. В обмін президент США обіцяв зберігати мовчання з приводу ситуації з масовими протестами в Гонконгу, повідомляє телеканал CNN з посиланням на двох інформованих чиновників.

За інформацією джерел, ця розмова відбулася 18 червня.

Зазначається, що ця пропозиція вразила китайських чиновників, мало зацікавлених в тому, щоб втягуватися у внутрішнє політичне протистояння в США.

За інформацією телеканалу, запис цієї розмови зберігався на тому ж високозахищеному сервері, що й резонансна телефонна розмова Трампа з президентом України Володимиром Зеленським, котра відбулася 25 липня.

Раніше Трамп та його прихильники стверджували, що інвестиційна компанія BHR Partners, частку в якій мав Хантер Байден, отримала від Китаю 1,5 млрд дол. у часи перебування Джо Байдена на посаді віце-президента США.

Водночас адвокати Хантера Байдена стверджують, що в їхнього підзахисного не було частки в цій компанії у період, коли його батько займав пост віце-президента.

Нагадаємо, минулого тижня спікер Палати представників Конгресу США Ненсі Пелосі оголосила про початок процедури імпічменту президента Трампа. Це сталося після того, як один із американських розвідників подав своєму керівництву скаргу стосовно того, що Трамп міг тиснути на Зеленського щодо проведення розслідування проти родини Байдена.