Дональд Трамп, фото: The White House

https://racurs.ua/n127644-tramp-prizyval-si-czinpina-nachat-rassledovanie-protiv-baydena-v-obmen-na-molchanie-po-gonkongu.html

Ракурс

Президент США Дональд Трамп в телефонном разговоре призывал лидера КНР Си Цзиньпина начать расследование против Джо Байдена — одного из фаворитов предстоящих президентских выборов в США и его сына Хантера Байдена.

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Также Трамп в разговоре упомянул сенатора от Демократической партии Элизабет Уоррен, чьи рейтинги в то время начала расти. В обмен президент США обещал хранить молчание по поводу ситуации с массовыми протестами в Гонконге, сообщает телеканал CNN со ссылкой на двух информированных чиновников.

По информации источников, этот разговор состоялся 18 июня.

Отмечается, что это предложение поразило китайских чиновников, мало заинтересованных в том, чтобы втягиваться во внутреннее политическое противостояние в США.

По информации телеканала, запись этого разговора хранилась на том же высокозащищенный сервере, что и резонансный телефонный разговор Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским, который состоялась 25 июля.

Ранее Трамп и его сторонники утверждали, что инвестиционная компания BHR Partners, долю в которой имел Хантер Байден, получила от Китая 1,5 млрд долл. во времена пребывания Джо Байдена в должности вице-президента США.

В то же время адвокаты Хантера Байдена утверждают, что у их подзащитного не было доли в этой компании в период, когда его отец занимал пост вице-президента.

На прошлой неделе спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси заявила о начале процедуры импичмента президента Трампа. Это произошло после того, как один из американских разведчиков подал своему руководству жалобу о том, что Трамп мог давить на Зеленского относительно проведения расследования против семьи Байдена.