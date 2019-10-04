Верховна Рада розпочала засідання. Фото: 112 Україна

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Засідання другої сесії Верховної Ради України дев’ятого скликання розпочалося у п’ятницю, 4 жовтня.

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Народні обранці сьогодні планують розглянути постанову «Про призначення на посади членів Центральної виборчої комісії України». Серед питань порядку денного й розгляд програми діяльності Кабінету міністрів України. Про це сьогодні повідомляється на веб-сторінці парламенту.

Крім того, сьогодні у другому читанні нардепи планують розглянути проект закону № 1009, «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення окремих положень кримінального процесуального законодавства», законопроект № 1008 «Про внесення змін до деяких законів України щодо діяльності органів суддівського врядування», № 1031 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо конфіскації незаконних активів осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, і покарання за набуття таких активів».

Також у порядку денному у першому читанні запланований розгляд двох законопроектів що стосуються вдосконалення адміністрування податків.

Нагадаємо, 3 жовтня Верховна Рада України прийняла два важливих законопроекти, що регулюють військову сферу. Мова йде про матеріальну відповідальність військовослужбовців та зміни в закон «Про військовий обов’язок і військову службу».