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Ракурс
Верховная Рада начала заседание. Фото: 112 Украина

Верховная Рада рассматривает программу деятельности Кабмина и постановление о назначении членов ЦИК (ТРАНСЛЯЦИЯ)

4 окт 2019, 10:14
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Заседание второй сессии Верховной Рады Украины девятого созыва началось в пятницу, 4 октября.

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Народные избранники сегодня планируют рассмотреть постановление «О назначении на должности членов Центральной избирательной комиссии Украины». Среди вопросов повестки дня и рассмотрение программы деятельности Кабинета министров Украины. Об этом сегодня сообщается на веб-странице парламента.

Кроме того, сегодня во втором чтении нардепы планируют рассмотреть проект закона № 1009 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно совершенствования отдельных положений уголовно-процессуального законодательства», законопроект № 1008 «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно деятельности органов судейского самоуправления», № 1031 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно конфискации незаконных активов лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления, и наказание за приобретение таких активов».

Также в повестке дня в первом чтении запланировано рассмотрение двух законопроектов, касающихся совершенствования администрирования налогов.

Напомним, 3 октября Верховная Рада Украины приняла два важных законопроекта, регулирующих военную сферу. Речь идет о материальной ответственности военнослужащих и изменения в закон «О воинской обязанности и военной службе».

Источник: Ракурс


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