Детский иммунолог. Фото: Sarah Klockars-Clauser / Openphoto

https://racurs.ua/n127425-bolshinstvo-napravleniy-k-detskomu-immunologu-oshibochny-vrach-immunolog.html

Ракурс

Показания для направления к детскому иммунологу у нас гипертрофированы. Примерно 80% направлений ошибочны. Если говорить о работе клинического иммунолога, то чаще всего это не то, с чем приходят родители. Это очень редкая патология.

Loading...

Как рассказала в интервью «Ракурсу» педиатр, детский иммунолог Наталья Бравистова, врачей-иммунологов, по идее, должно быть немного — один на область или на крупный город. Они вполне способны пропустить поток пациентов и найти песчинку, при условии, что к ним правильно направляют. При гипертрофированном направлении врач попросту захлебнется.

По ее словам, к детскому иммунологу должны направляться дети со «странными» инфекциями, которые протекают необычно. С массированной грибковой инфекцией, которая может проявляться молочницей с первых дней жизни. Причем молочница — это не налет на язычке, с которым часто приходят взволнованные родители, а поражение слизистых оболочек (не только во рту, может быть и в анусе, во влагалище у девочек).

Также поводом для визита к детскому иммунологу являются гнойные заболевания у маленьких детей — фурункулы, требующие обращения к хирургу и вскрытия. А еще — больше двух пневмоний за год, причем не у взрослых детей, а у маленьких. Когда ребенок только родился, а у него уже две пневмонии за первый год — это повод обратиться к специалисту. Сюда же относится сочетание очень сильных аллергических проявлений с инфекциями. Не просто диатез, а генерализованная реакция и на этом фоне еще и инфекция. Все эти симптомы могут говорить о том, что иммунная система не справляется.

Инфекции, вызванные не теми бактериями, — это тоже задача для детского иммунолога. «У нас еще жив бакпосев, который делают из носа, из зева. Часто родители приходят и говорят: у нас нашли staphylococcus epidermidis. Отвечаю, что эпидермальный стафилококк — это условно-патогенная флора и не может причинить ничего страшного, живите с ним и дальше. Но когда высеваются, например, капсульные бактерии — клебсиеллы в большом титре, нетипичные кокки (не стафилококки или стрептококки), может понадобиться иммунограмма или другие специальные исследования», — говорит врач.