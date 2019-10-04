Дитячий імунолог. Фото: Sarah Klockars-Clauser / Openphoto

https://racurs.ua/ua/n127425-bilshist-napravlen-do-dytyachogo-imunologa-ie-pomylkovymy-likar-imunolog.html

Ракурс

Показання для направлення до дитячого імунолога у нас гіпертрофовані. Приблизно 80% направлень є помилковими. Якщо говорити про роботу клінічного імунолога, то найчастіше це не те, з чим приходять батьки. Це дуже рідкісна патологія.

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Як розповіла в інтерв’ю «Ракурсу» педіатр, дитячий імунолог Наталія Бравістова, імунологів, теоретично, має бути небагато — один на область або на велике місто. Вони цілком здатні пропустити потік пацієнтів і знайти піщинку, за умови, що до них правильно направляють. При гіпертрофованому направленні лікар просто захлинеться.

За її словами, до дитячого імунолога мають направлятися діти з «дивними» інфекціями, які протікають незвично. З масованою грибковою інфекцією, яка може проявлятися молочницею з перших днів життя. Причому молочниця — це не наліт на язичку, з яким часто приходять схвильовані батьки, а ураження слизових оболонок (не лише в роті, може бути і в анусі, в піхві у дівчаток).

Також приводом для візиту до дитячого імунолога є гнійні захворювання у маленьких дітей — фурункули, що потребують звернення до хірурга і розкриття. А ще — понад дві пневмонії за рік, причому не у дорослих дітей, а у маленьких. Коли дитина тільки народилася, а в неї вже дві пневмонії за перший рік — це привід звернутися до фахівця. Сюди ж відноситься поєднання дуже сильних алергічних проявів з інфекціями. Не просто діатез, а генералізована реакція і на цьому тлі ще й інфекція. Всі ці симптоми можуть свідчити про те, що імунна система не справляється.

Інфекції, викликані не тими бактеріями, — це теж завдання для дитячого імунолога. «У нас ще живий бакпосів, який роблять з носа, з горла. Часто батьки приходять і кажуть: у нас знайшли staphylococcus epidermidis. Відповідаю, що епідермальний стафілокок — це умовно-патогенна флора і не може заподіяти нічого страшного, живіть з ним і далі. Але коли висіваються, наприклад, капсульні бактерії — клебсієли у великому титрі, нетипові коки (не стафілококи або стрептококи), може знадобитися імунограма або інші спеціальні дослідження», — каже лікар.