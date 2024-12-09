В "Зимовій єПідтримці" власти хотят расширить программу «Доступные лекарства»

https://racurs.ua/n202011-v-zimoviy-iepidtrimci-vlasti-hotyat-rasshirit-programmu-dostupnye-lekarstva.html

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У 2025 році буде значно розширена програма реімбурсації «Доступні ліки», завдяки якій українці можуть отримати ліки проти найпоширеніших хронічних хвороб безоплатно або з частковою доплатою.

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Про це 9 грудня повідомили у Міністерстві охорони здоров’я.

До оновленої програми увійде понад 30 нових діючих речовин, зокрема комбіновані лікарські засоби для лікування серцево-судинних захворювань. А також ревматологічних, неврологічних, очних та ендокринологічних хвороб, таких, як гіпотиреоз і мігрень.

У МОЗ переконують, що це заощадить гроші щонайменше 500 тисячам українців.

Уперше будуть доступні препарати для дітей, а також ліки у вигляді крапель і мазей.

Розширення програми відбувається в межах ініціативи «Зимова підтримка».

У повідомленні МОЗ йдеться про те, що мешканці сіл, прифронтових та віддалених територій можуть отримати ліки Укрпоштою чи у мобільних аптечних пунктах.

Нагадаємо, що програма реімбурсації «Доступні ліки» дозволяє українцям отримувати ліки проти найпоширеніших хронічних хвороб безоплатно або з частковою доплатою. За п‘ять років нею скористалися майже 5 мільйонів громадян.

Раніше у Кабміні повідомляли, що окрім 1 тис. грн на «Зимову Єпідтримку», у грудні в «Дії» з’явиться можливість отримати 908 гривень на купівлю книг українською мовою. Програма буде доступна для всіх українців, яким у 2024 році виповнилося 18 років.