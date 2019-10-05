Президент США Дональд Трамп. Фото: flickr.com

https://racurs.ua/n127686-tramp-zayavil-chto-imeet-pravo-prosit-drugie-strany-rassledovat-korrupciu.html

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Дональд Трамп, президент Соединенных Штатов Америки считает, что имеет полное право просить другие страны расследовать коррупцию.

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Глава государства заверил, что его намерения в борьбе с коррупцией не связаны с попыткой ослабить рейтинги главного конкурента на выборах в 2020 году Джо Байдена. Трамп уверен, что расследование против Хайтера Байдена не призвано повлиять на ситуацию на американской внутриполитической арене. Об этом хозяин Белого дома написал на собственной странице в Twitter.

Как президент, я обязан положить конец коррупции, даже если это означает обращение за помощью к иностранному государству или странам. Это делается все время. Это связано с коррупцией этих стран, — говорится в сообщении.

Напомним, вокруг июльского телефонного разговора Трампа с Зеленским возник скандал, который стал поводом для начала процедуры импичмента американского лидера. Трамп во время звонка несколько раз напоминал Зеленскому о расследовании деятельности в Украине сына Байдена в обмен на предоставление финансовой и военной помощи Киеву. Впоследствии Белый дом обнародовал стенограмму беседы двух лидеров.

После этого бывший вице-президент США Джо Байден заявил, что глава США использует Украину, чтобы сорвать президентские выборы. Конгрессмены от Демократической партии США начали расследование с намерением объявить импичмент главе Белого дома. Американские СМИ сообщили, что импичмент Трампа готово поддержать большинство голосов Палаты представителей.