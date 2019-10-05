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Президент США Дональд Трамп. Фото: flickr.com

Трамп заявил, что имеет право просить другие страны расследовать коррупцию

5 окт 2019, 08:45
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Дональд Трамп, президент Соединенных Штатов Америки считает, что имеет полное право просить другие страны расследовать коррупцию.

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Глава государства заверил, что его намерения в борьбе с коррупцией не связаны с попыткой ослабить рейтинги главного конкурента на выборах в 2020 году Джо Байдена. Трамп уверен, что расследование против Хайтера Байдена не призвано повлиять на ситуацию на американской внутриполитической арене. Об этом хозяин Белого дома написал на собственной странице в Twitter.

Как президент, я обязан положить конец коррупции, даже если это означает обращение за помощью к иностранному государству или странам. Это делается все время. Это связано с коррупцией этих стран, — говорится в сообщении.

Напомним, вокруг июльского телефонного разговора Трампа с Зеленским возник скандал, который стал поводом для начала процедуры импичмента американского лидера. Трамп во время звонка несколько раз напоминал Зеленскому о расследовании деятельности в Украине сына Байдена в обмен на предоставление финансовой и военной помощи Киеву. Впоследствии Белый дом обнародовал стенограмму беседы двух лидеров.

После этого бывший вице-президент США Джо Байден заявил, что глава США использует Украину, чтобы сорвать президентские выборы. Конгрессмены от Демократической партии США начали расследование с намерением объявить импичмент главе Белого дома. Американские СМИ сообщили, что импичмент Трампа готово поддержать большинство голосов Палаты представителей.

Источник: Ракурс


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Трамп заявил, что имеет право просить другие страны расследовать коррупцию

Глава Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что имеет полное право просить другие страны расследовать коррупцию. Он считает, что его просьба расследовать дело сына Джо Байдена не повлияет на американские выборы

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