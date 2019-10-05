Италия включила Украину в список «безопасных стран». Фото: ictv.ua

https://racurs.ua/n127685-italiya-vkluchila-ukrainu-v-spisok-bezopasnyh-stran-otnyne-migrantam-budet-slojnee-poluchit.html

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Италия представила список «безопасных стран», мигрантам которых будет сложно получить убежище.

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В списке представлены 13 стран, среди них — Украина, Сербия, Албания, Босния и Герцеговина, Северная Македония, Черногория, Сенегал, Кабо-Верде, Гана, Косово, Алжир, Марокко и Тунис. Список 4 октября презентовал министр юстиции Италии Альфредо Бонафеде, сообщает DW со ссылкой на агентство dpa.

Глава Министерства юстиции Польши отметил, что мигранты из этих стран составляют треть из тех, кто просит об убежище в Италии. Отныне мигрантов из списка 13-ти будут считать не имеющими права на защиту. Граждан этих стран будут депортировать, если они не смогут предоставить доказательства того, что их жизнь действительно находятся под угрозой.

В итальянском правительстве считают, что принятые изменения ускорят рассмотрение заявлений об убежище. Считается, что на рассмотрение уйдет от двух лет до четырех месяцев. Ожидается, что после введения этого списка в действие возрастет количество депортаций лиц, которые получили отказы.

Ранее сообщалось, что власти США будут отказывать в выдаче вида на жительство, а также другим привилегиям иностранцам, которые получают социальную помощь и не могут себя обеспечить.