Італія включила Україну до списку «безпечних країн». Фото: ictv.ua

https://racurs.ua/ua/n127685-italiya-vkluchyla-ukrayinu-do-spysku-bezpechnyh-krayin-vidteper-migrantam-bude-skladnishe.html

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Італія представила список «безпечних країн», мігрантам яких буде складно отримати притулок.

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У списку представлені є 13 країн, серед них — Україна, Сербія, Албанія, Боснія і Герцеговина, Північна Македонія, Чорногорія, Сенегал, Кабо-Верде, Гана, Косово, Алжир, Марокко та Туніс. Список 4 жовтня презентував міністр юстиції Італії Альфредо Бонафеде, повідомляє DW із посиланням на агенцію dpa.

Глава Міністерства юстиції Польщі відзначив, що мігранти з цих країн складають третину з тих, хто просить про притулок в Італії. Відтепер мігрантів з списку 13-ти вважатимуть такими, що не мають права на захист. Громадян цих країн депортуватимуть, якщо вони не зможуть надати докази того, що їхні життя дійсно перебувають під загрозою.

В італійському уряді вважають, що ухвалені зміни пришвидшать розгляд заяв про притулок. Вважається, що на розгляд піде від двох років до чотирьох місяців. Очікується, що після введення цього списку в дію зросте кількість депортацій осіб, які отримали відмови.

Раніше повідомлялося, що влада США відмовлятиме у видачі посвідки на проживання, а також іншим привілеям іноземцям, які отримують соціальну допомогу і не можуть себе забезпечити.