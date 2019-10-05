Катастрофа MH17: родичам жертв показали будівлю судового комплексу, де розглядатимуть справу

Катастрофа рейсу MH17 сталася 17 липня 2014 року, фото: Zmina

https://racurs.ua/ua/n127708-katastrofa-mh17-rodycham-jertv-pokazaly-budivlu-sudovogo-kompleksu-de-rozglyadatymut-spravu.html

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Найближчим родичам жертв авіакатастрофи малазійського «Боїнга» рейсу MH17 показали будівлю судового комплексу «Схіпхол» (Schiphol), де розглядатимуть справу щодо цього інциденту.

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Про це повідомляє агентство «Укрінформ» з посиланням на члена правління нідерландського фонду «Авіакатастрофа MH17» Піта Плуг, який 17 липня 2014 року втратив трьох родичів внаслідок цієї трагедії.

За словами Плуга, відповідна будівля не є великою, тому там зможуть поміститися лише найближчі родичі загиблих у катастрофі. Інші зможуть слідкувати за процесом за допомогою трансляції.

Судовий комплекс «Схіпхол» — будівля високої безпеки, — зазначив Плуг, додавши, що її не можна фотографувати.

Загалом цей комплекс може розмістити близько тисячі осіб.

«Схіпхол» розташований за близько 50 км від Гааги — міста на узбережжі Північного моря, де розміщені резиденції уряду та парламенту Нідерландів, а також Міжнародний суд ООН та Міжнародний кримінальний суд.

Також він розміщений за кілька кілометрів від однойменного аеропорту, з якого у липні 2014 року вилетів малазійський «Боїнг-777». Тепер поряд відкрито національний меморіальний комплекс пам’яті жертв трагедії.

Суд у цій справі розпочнеться 9 березня 2020 року.

Літак авіакомпанії Malaysia Airlines «Боїнг-777» рейсу MH-17, котрий прямував з Амстердама до Куала-Лумпур, був збитий в небі над Донбасом 17 липня 2014 року ракетою, запущеною з тимчасово окупованих територій. В результаті загинули 298 осіб — усі, хто перебував на борту.

Нагадаємо, в липні цього року президент РФ Володимир Путін заявив, що Росія не визнає результатів міжнародного розслідування цієї катастрофи.