Держдеп США відреагував на запит Конгресу щодо надання документів, пов’язаних із розмовою Трампа і Зеленського

Майк Помпео, фото: kremlin.ru

https://racurs.ua/ua/n127707-derjdep-ssha-vidreaguvav-na-zapyt-kongresu-schodo-nadannya-dokumentiv-pov-yazanyh-iz-rozmovou.html

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Державний департамент США надіслав першу відповідь на запит Конгресу щодо документів, котрі стосуються розслідування імпічменту, розпочатого у зв’язку з діями адміністрації президента Дональда Трампа щодо України.

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Про це під час візиту до Греції заявив держсекретар США Майк Помпео, повідомляє видання The Hill.

Державний департамент вчора надіслав лист до Конгресу, що є нашою першою відповіддю на запит про документи. Ми, звичайно, зробимо все, чого від нас вимагає закон, — заявив сьогодні Помпео.

Він додав, що раніше, будучи конгресменом, перебував в аналогічній ситуації.

Ми шукали документи, я точно пам’ятаю, скільки часу знадобилося, щоб ці документи з’явилися, — зазначив держсекретар.

З відповідним запитом до Держдепу 4 жовтня звернулися очільники трьох комітетів Конгресу — комітету з нагляду Елайджа Каммінгс, комітету з розвідки Адам Шіфф та комітету з закордонних справ Еліот Енгель.

Комітети розглядають відносини Трампа з Україною як частину розслідування імпічменту, з акцентом на розмову від 25 липня між Трампом та президентом України Володимиром Зеленським, під час якої на керівництво нашої держави міг здійснюватися тиск.

Під час цієї розмови Трамп намагався схилити Зеленського провести в Україні розслідування, котре стосується одного з фаворитів майбутніх президентських виборів у США Джо Байдена та його сина Хантера.

У Конгресі вчора також зазначили, що аналогічні попередні запити Білий дім проігнорував.

Нагадаємо, Помпео сьогодні прокоментував ситуацію, що склалася через дії Трампа щодо України.