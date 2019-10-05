Украинский скандал в США: Госдеп США отреагировал на запрос Конгресса о предоставлении документов, связанных с разговором Трампа и Зеленского

Майк Помпео, фото: kremlin.ru

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Государственный департамент США направил первый ответ на запрос Конгресса относительно документов, которые касаются расследования импичмента, начатого в связи с действиями администрации президента Дональда Трампа по Украине.

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Об этом во время визита в Грецию заявил госсекретарь США Майк Помпео, сообщает издание The Hill.

Государственный департамент вчера направил письмо в Конгресс, что является нашим первым ответом на запрос о документах. Мы, конечно, сделаем все, что от нас требует закон, — заявил сегодня Помпео.

Он добавил, что ранее, будучи конгрессменом, находился в аналогичной ситуации.

Мы искали документы, я точно помню, сколько времени понадобилось, чтобы эти документы появились, — отметил госсекретарь.

С соответствующим запросом в Госдеп 4 октября обратились руководители трех комитетов Конгресса — комитета по надзору Элайджа Каммингс, комитета по разведке Адам Шифф и комитета по иностранным делам Элиот Энгель.

Комитеты рассматривают отношения Трампа с Украиной как часть расследования импичмента, с акцентом на разговор от 25 июля между Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским, во время которого на руководство нашего государства могло осуществляться давление. Во время этого разговора Трамп пытался склонить Зеленского провести в Украине расследование, которое касается одного из фаворитов предстоящих президентских выборов в США Джо Байдена и его сына Хантера.

В Конгрессе вчера также отметили, что аналогичные предыдущие запросы Белый дом проигнорировал.

Напомним, Помпео сегодня прокомментировал ситуацию, сложившуюся из-за действий Трампа по Украине.