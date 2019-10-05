Майк Помпео, фото: kremlin.ru

https://racurs.ua/n127706-pompeo-vystupil-v-zaschitu-deystviy-trampa-po-ukraine.html

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Государственный секретарь США Майк Помпео сегодня выступил в защиту действий администрации Дональда Трампа относительно Украины, которые сейчас находятся в центре расследования об импичменте действующему президенту Соединенных Штатов.

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Об этом он заявил журналистам сегодня после встречи с официальными лицами Греции в Афинах, сообщает AP.

Помпео отверг обвинения, что эти действия как минимум были неуместными, а как максимум — злоупотреблением властью, за что Конгресс может устранить Трампа с должности.

По его словам, расследование, к которому США пытаются склонить украинскую власть, предусматривает возможное вмешательство со стороны Украины в американские президентские выборы в 2016 году.

При этом он не говорил об объявленном Трампом в резонансном июльском разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским пожелании, чтобы Украина провела расследование в отношении бывшего вице-президента Джо Байдена и его сына Хантера, которое стало основанием для начала процедуры импичмента президента США.

Помпео раскритиковал ситуацию с началом процедуры импичмента как «явно политическую» и заявил, что действия Госдепа направлены исключительно на улучшение отношений с новой украинской властью.

Он также заявил, что работа бывшего спецпредставителя Госдепа в Украине Курта Волкера основывалась на указании президента делать именно это.

Вчера Волкера опрашивали в Конгрессе. Там он передал следователям Конгресса переписку с другими должностными лицами

В этих сообщениях детальный описано, как Украину подталкивали согласиться на проведение расследований в отношении компании, членом правления которой был Хантер Байден, и относительно вмешательства в выборы 2016 года. В обмен на это американские чиновники предлагали провести встречу Трампа с Зеленским в Вашингтоне.

Государственный департамент был очень сосредоточен по указанию президента на создании пространства, где мы могли бы в конце концов обеспечить хорошие отношения с этим правительством, — отметил Помпео. — Волкер усердно работал, чтобы создать такую возможность.

Так же Помпео подчеркнул, что администрация президента США обязана расследовать возможное вмешательство в выборы и просить помощи у иностранных правительств в случае необходимости.

Администрация была невероятно ориентирована на то, чтобы мы работали с Украиной соответствующим образом. Это не только уместно, это наша обязанность, если мы думаем, что было вмешательство в выборы 2016 года, — заявил Помпео.

Напомним, по информации американских СМИ, вероятные незаконные действия Трампа относительно Зеленского может подтвердить еще один сотрудник американской разведки.