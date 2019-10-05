Владимир Зеленский и Дональд Трамп. Фото: president.gov.ua

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Вероятные незаконные действия президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа может подтвердить еще один сотрудник американской разведки.

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Служащий готов дать показания по делу о возможном давлении Трампа на президента Украины Владимира Зеленского с требованием начать расследование против Хантера Байдена — сына его главного конкурента на президентских выборах 2020 года Джо Байдена. Новый свидетель владеет более точной информацией по этому делу. Об этом сообщает New York Times.

По информации издания, новый свидетель уже имел разговор с генеральным инспектором разведывательного сообщества Соединенных Штатов Майлом Аткинсоном. Разведчик сообщил руководителю, что владеет информацией о разговоре ряда чиновников Белого дома. Пока неизвестно, о чем сообщил Аткинсону служащий.

Как известно, вокруг июльского телефонного разговора Трампа с Зеленским возник скандал, который стал поводом для начала процедуры импичмента американского лидера. Сотрудник спецслужбы США заявил, что Трамп лично отменил визит вице-президента Майка Пенса на инаугурацию Зеленского, чтобы оказывать давление. Трамп назвал это заявление фейковой новостью, но скандал уже было не остановить.

Напомним, Белый дом обнародовал стенограмму беседы двух лидеров. Трамп во время звонка несколько раз напоминал Зеленскому о расследовании деятельности в Украине сына Байдена в обмен на предоставление финансовой и военной помощи Киеву.