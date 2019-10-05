Новини США: новий свідок з’явився у справі щодо розмови Трампа з Зеленським

https://racurs.ua/ua/n127692-novyy-svidok-z-yavyvsya-u-spravi-pro-mojlyvyy-tysk-trampa-na-zelenskogo-nyt.html

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Ймовірні незаконні дії президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа може підтвердити ще один співробітник американської розвідки.

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Службовець готовий дати свідчення у справі про можливий тиск Трампа на президента України Володимира Зеленського з вимогою розпочати розслідування проти Хантера Байдена — сина його головного конкурента на президентських виборах 2020 року Джо Байдена. Новий свідок володіє більш точною інформацією у цій справі. Про це повідомляє New York Times.

За інформацією видання, новий свідок вже мав розмову з генеральним інспектором розвідувального товариства Сполучених Штатів Майлом Аткінсоном. Розвідник повідомив керівникові, що володіє інформацією про розмови низки чиновників Білого дому. Наразі залишається невідомим, про що повідомив Аткінсона службовець.

Як відомо, навколо липневої телефонної розмови Трампа із Зеленським виник скандал, який став приводом для початку процедури імпічменту американського лідера. Співробітник спецслужби США заявив, що Трамп особисто скасував візит віце-президента Майка Пенса на інавгурацію Зеленського, щоб чинити тиск. Трамп назвав назвав цю заяву фейковою новиною, але скандал вже було не зупинити.

Нагадаємо, Білий дім оприлюднив стенограму бесіди двох лідерів. Трамп під час дзвінка декілька разів нагадував Зеленському про розслідування діяльності в Україні сина Байдена в обмін на надання фінансової та військової допомоги Києву.