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Ракурс
Організатор конвертаційного центру спробував підкупити правоохоронця. Фото: zmina.info

Організатора конвертаційного центру затримали за спробу підкупити співробітника СБУ: пропонував 10 тис. дол. (ФОТО)

5 жов 2019, 11:28
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Хабар співробітникові Служби безпеки України намагався дати організатор конвертаційного центру в Києві.

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Слідчі територіального управління Державного бюро розслідувань затримали зловмисника під час передачі 10 тис. дол. неправомірної вигоди співробітникові УСБУ у Львівській області. Про це 5 жовтня повідомила прес-служба ДБР.

Правоохоронці встановили, що організатор конвертцентру запропонував співробітнику спецслужби платити щомісяця 10 тис. дол. і за цю плату просив, щоб правоохоронці не звертали увагу на незаконну діяльність його конвертаційного центру.

Правоохоронці кваліфікували подію за ч. 3 ст. 369 (пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі) Кримінального кодексу України. Наразі триває досудове розслідування, планується обрання щодо затриманого запобіжного заходу та повідомлення йому про підозру.

Організатор конвертаційного центру спробував підкупити правоохоронця. Фото: ДБР

Організатор конвертаційного центру спробував підкупити правоохоронця. Фото: ДБР

Нагадаємо, у вересні посадовець управління освіти Подільської райдержадміністрації міста Києва погорів на отриманні хабара в сумі 117 тис. грн.

Джерело: Ракурс


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