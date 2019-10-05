Організатор конвертаційного центру спробував підкупити правоохоронця. Фото: zmina.info

https://racurs.ua/ua/n127691-organizatora-konvertaciynogo-centru-zatrymaly-za-sprobu-pidkupyty-spivrobitnyka-sbu-proponuvav-10.html

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Хабар співробітникові Служби безпеки України намагався дати організатор конвертаційного центру в Києві.

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Слідчі територіального управління Державного бюро розслідувань затримали зловмисника під час передачі 10 тис. дол. неправомірної вигоди співробітникові УСБУ у Львівській області. Про це 5 жовтня повідомила прес-служба ДБР.

Правоохоронці встановили, що організатор конвертцентру запропонував співробітнику спецслужби платити щомісяця 10 тис. дол. і за цю плату просив, щоб правоохоронці не звертали увагу на незаконну діяльність його конвертаційного центру.

Правоохоронці кваліфікували подію за ч. 3 ст. 369 (пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі) Кримінального кодексу України. Наразі триває досудове розслідування, планується обрання щодо затриманого запобіжного заходу та повідомлення йому про підозру.

Нагадаємо, у вересні посадовець управління освіти Подільської райдержадміністрації міста Києва погорів на отриманні хабара в сумі 117 тис. грн.