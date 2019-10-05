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Ракурс
Организатор конвертационного центра попытался подкупить стража порядка. Фото: zmina.info

Организатора конвертационного центра задержали за попытку подкупить сотрудника СБУ: предлагал 10 тыс. долл. (ФОТО)

5 окт 2019, 11:28
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Взятку сотруднику Службы безопасности Украины пытался дать организатор конвертационного центра в Киеве.

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Следователи территориального управления Государственного бюро расследований задержали злоумышленника во время передачи 10 тыс. долл. неправомерной выгоды сотруднику УСБУ во Львовской области. Об этом 5 октября сообщила пресс-служба ГБР.

Правоохранители установили, что организатор конвертцентра предложил сотруднику спецслужбы платить ежемесячно 10 тыс. долл. и за эту плату просил, чтобы правоохранители не обращали внимание на незаконную деятельность конвертационного центра.

Правоохранители квалифицировали событие по ч. 3 ст. 369 (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу) Уголовного кодекса Украины. Сейчас продолжается досудебное расследование, планируется избрание в отношении задержанного меры пресечения и сообщение ему о подозрении.

Организатор конвертационного центра попытался подкупить стража порядка. Фото: ГБР

Организатор конвертационного центра попытался подкупить стража порядка. Фото: ГБР

Напомним, в сентябре чиновник управления образования Подольской райгосадминистрации города Киева погорел на получении взятки в сумме 117 тыс. грн.

Источник: Ракурс


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