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Ракурс
Снег в Карпатах. Фото: Черногорский горный поисково-спасательный пост в Facebook

В Карпатах снова выпал снег (ФОТО)

5 окт 2019, 10:50
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Снег зафиксировали утром 5 октября в Карпатах, на границе Ивано-Франковской и Закарпатской областей.

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Так, по состоянию на 08.40 на горе Поп Иван Черногорский фиксируется облачная погода, пролетает мелкий снег. Температура на горе находится в пределах 3° мороза по Цельсию. Об этом сообщил Черногорский горный поисково-спасательный пост в Facebook

Как известно, первый снег в Украине выпал 18 сентября на горе Поп Иван Черногорский. Того дня скорость порывов ветра достигала 5−6 м/с, а столбики термометров показали 0° по Цельсию.

Снег в Карпатах. Фото: Черногорский горный поисково-спасательный пост в Facebook

Снег в Карпатах. Фото: Черногорский горный поисково-спасательный пост в Facebook

Напомним, синоптики предупредили, что ночью 7−9 октября в северных, западных и центральных областях будут сильные заморозки в воздухе 0−5°. С ночи на понедельник на поверхности почвы заморозки 0−6° ожидаются в южных и восточных областях.

Источник: Ракурс


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