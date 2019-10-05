Снег в Карпатах. Фото: Черногорский горный поисково-спасательный пост в Facebook

https://racurs.ua/n127690-v-karpatah-snova-vypal-sneg-foto.html

Ракурс

Снег зафиксировали утром 5 октября в Карпатах, на границе Ивано-Франковской и Закарпатской областей.

Loading...

Так, по состоянию на 08.40 на горе Поп Иван Черногорский фиксируется облачная погода, пролетает мелкий снег. Температура на горе находится в пределах 3° мороза по Цельсию. Об этом сообщил Черногорский горный поисково-спасательный пост в Facebook

Как известно, первый снег в Украине выпал 18 сентября на горе Поп Иван Черногорский. Того дня скорость порывов ветра достигала 5−6 м/с, а столбики термометров показали 0° по Цельсию.

Напомним, синоптики предупредили, что ночью 7−9 октября в северных, западных и центральных областях будут сильные заморозки в воздухе 0−5°. С ночи на понедельник на поверхности почвы заморозки 0−6° ожидаются в южных и восточных областях.