Новости
  1. Новости
  2. Погода
  3. Новость
Ракурс
В Украине ожидаются сильные заморозки.

Синоптики предупредили о сильных заморозках и грозах в Украине (КАРТА)

5 окт 2019, 09:46
999

Сильные заморозки в Украине ожидаются в ближайшие дни.

Loading...

Ухудшение погодных условий ожидают ночью 7−9 октября. В эти дни в северных, западных и центральных областях прогнозируют сильные заморозки в воздухе 0−5°. С ночи на понедельник на поверхности почвы заморозки 0−6° ожидаются в южных и восточных областях. Об этом сообщил украинский Гидрометцентр.

Кроме того, ночью 7−9 октября в северных, западных и центральных областях сильные заморозки в воздухе 0−5° по Цельсию.

Также синоптики предупредили, что сегодня днем в Харьковской, Полтавской, Днепропетровской, Запорожской, Херсонской, Николаевской, Одесской областях и в Крыму ожидаются значительные дожди. Кое-где вероятны грозы.

Карта: Укргидрометцентр

Карта: Укргидрометцентр

Напомним, 5 октября погода в Украине ожидается разнообразная. В восточных и центральных областях будет солнечно, в то время как по всей остальной территории ожидаются дожди. Столбики термометров днем покажут 11−21° тепла.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...

Новости

Главные новости

Новый свидетель появился в деле о возможном давлении Трампа на Зеленского — NYT

Еще один сотрудник разведки США может дать показания по делу о вероятной попытке давления американского президента Дональда Трампа на украинского главу Владимира Зеленского

Новости Украины
12:04

Главные новости 4 октября: авиакатастрофа во Львове, избрание нового главы ЦИК и утверждение программы деятельности правительства

В пятницу Верховная Рада Украины поддержала программу деятельности правительства, а Центральная избирательная комиссия получила нового руководителя

Новости Украины
22:50   4 окт
Новости партнеров
Загрузка...