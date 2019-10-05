В Украине ожидаются сильные заморозки.

https://racurs.ua/n127688-sinoptiki-predupredili-o-silnyh-zamorozkah-i-grozah-v-ukraine-karta.html

Ракурс

Сильные заморозки в Украине ожидаются в ближайшие дни.

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Ухудшение погодных условий ожидают ночью 7−9 октября. В эти дни в северных, западных и центральных областях прогнозируют сильные заморозки в воздухе 0−5°. С ночи на понедельник на поверхности почвы заморозки 0−6° ожидаются в южных и восточных областях. Об этом сообщил украинский Гидрометцентр.

Кроме того, ночью 7−9 октября в северных, западных и центральных областях сильные заморозки в воздухе 0−5° по Цельсию.

Также синоптики предупредили, что сегодня днем в Харьковской, Полтавской, Днепропетровской, Запорожской, Херсонской, Николаевской, Одесской областях и в Крыму ожидаются значительные дожди. Кое-где вероятны грозы.

Напомним, 5 октября погода в Украине ожидается разнообразная. В восточных и центральных областях будет солнечно, в то время как по всей остальной территории ожидаются дожди. Столбики термометров днем покажут 11−21° тепла.