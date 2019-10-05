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В Україні очікуються сильні заморозки.

Синоптики попередили про сильні заморозки та грози в Україні (КАРТА)

5 жов 2019, 09:46
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Сильні заморозки в Україні очікуються найближчими днями.

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Погіршення погодних умов очікують вночі 7−9 жовтня. У ці дні у північних, західних та центральних областях прогнозують сильні заморозки у повітрі 0−5°. З ночі на понеділок на поверхні ґрунту заморозки 0−6° очікуються у південних та східних областях. Про це повідомив український Гідрометцентр.

Крім того, вночі 7−9 жовтня у північних, західних та центральних областях сильні заморозки у повітрі 0−5° за Цельсієм.

Також синоптики попередили, що сьогодні вдень у Харківській, Полтавській, Дніпропетровській, Запорізькій, Херсонській, Миколаївській, Одеській областях та в Криму очікуються значні дощі. Подекуди ймовірні грози.

Карта: Укргідрометцентр

Карта: Укргідрометцентр

Нагадаємо, 5 жовтня погода в Україні очікується різноманітна. У східних та центральних областях буде сонячно, в той час як по всій решті території очікуються дощі. Стовпчики термометрів вдень покажуть 11−21° тепла.

Джерело: Ракурс


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