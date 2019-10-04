https://racurs.ua/ua/n127682-pogoda-v-ukrayini-5-jovtnya-grozy-i-doschi-nakryut-bilshu-chastynu-krayiny-karta.html

Ракурс

Погода в Україні 5 жовтня буде вкрай різноманітною. У східних та центральних областях буде сонячно, в той час як по всій решті території очікуються дощі.

Loading...

Температура повітря вдень становитиме 11−21°, а вночі опуститься до 4−14° тепла. Про це повідомляє український Гідрометцентр.

У Києві очікується сонячна і помірно тепла погода. Температура повітря вночі становитиме 5−7°, вдень — 11−13°.

У Львові протягом наступної доби синоптики обіцяють дощі. Стовпчики термометрів вночі покажуть 5−7°, вдень — 11−13°.

В Одесі 5 жовтня Укргідрометцентр прогнозує дощову погоду. Вночі температура повітря опуститься до 9−11°, вдень підніметься до 13−15°.

У Дніпрі в суботу очікується гроза. Вночі температура складе 7−9°, вдень — 12−14°.

У Харкові 9 вересня Укргідрометцентр обіцяє грози та дощі. Вночі термометри покажуть 10−12°, вдень — 15−17°.

На Закарпатті завтра очікується дощ. Температура повітря вночі складе 4−6°, вдень 12−14°.

У Києві 5 жовтня обіцяють спокійну геомагнітну обстановку. Можливі незначні хвилювання.

Нагадаємо, синоптики нещодавно дали докладний прогноз погоди в Україні на жовтень.