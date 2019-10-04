https://racurs.ua/n127682-pogoda-v-ukraine-5-oktyabrya-grozy-i-dojdi-nakrout-bolshuu-chast-strany-karta.html

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Погода в Украине 5 октября будет крайне разнообразной. В восточных и центральных областях будет солнечно, в то время как по всей остальной территории ожидаются дожди.

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Температура воздуха днем составит 11−21°, а ночью опустится до 4−14° тепла. Об этом сообщает украинский Гидрометцентр.

В Киеве ожидается солнечная и умеренно теплая погода. Температура воздуха ночью составит 5−7°, днем — 11−13°.

Во Львове в течение следующих суток синоптики обещают дожди. Столбики термометров ночью покажут 5−7°, днем — 11−13°.

В Одессе 5 октября Укргидрометцентр прогнозирует дождливую погоду. Ночью температура воздуха опустится до 9−11°, днем ​​поднимется до 13−15°.

В Днепре в субботу ожидается гроза. Ночью температура составит 7−9°, днем — 12−14°.

В Харькове 9 сентября Укргидрометцентр обещает грозы и дожди. Ночью термометры покажут 10−12°, днем — 15−17°.

На Закарпатье завтра ожидается дождь. Температура воздуха ночью составит 4−6°, днем — 12−14°.

В Киеве 5 октября обещают спокойную геомагнитную обстановку. Возможны незначительные волнения.

Напомним, синоптики недавно дали подробный прогноз погоды в Украине на октябрь.