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Ракурс
Массовое отравление произошло на Буковине. Фото: Телеграф

Массовое отравление на свадьбах в Черновицкой области: число пострадавших возросло до 88 человек

5 окт 2019, 10:17
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В Черновицкой области выросло количество пострадавших, которые отравились во время празднования свадьбы в ресторане «Оскар», который находится в поселке городского типа Путила.

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По состоянию на 7.00 сегодняшнего дня с признаками пищевого отравления госпитализированы 72 человека, которые 29−30 сентября употребляли пищу в вышеуказанном ресторане. Среди пострадавших — 18 детей. Об этом 5 октября сообщила пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Кроме того, массовое отравление произошло и в поселке городского типа Красноильск в Черновицкой области. По состоянию на сегодняшнее утро в Сторожинецкой центральной районной больнице с признаками отравления остаются госпитализированными 16 человек, из них четыре ребенка. Установлено, что пострадавшие 29 сентября употребляли пищу на праздновании свадьбы в ресторане «Марианна».

Напомним, в минувшие выходные произошло массовое отравление в Черновицкой области. Здесь во время празднования свадьбы отравились 19 человек. Все пострадавшие находились на праздновании свадьбы в ресторане «Оскар» в поселке городского типа Путила.

Источник: Ракурс


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