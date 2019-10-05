Массовое отравление произошло на Буковине. Фото: Телеграф

https://racurs.ua/n127689-massovoe-otravlenie-na-svadbe-v-chernovickoy-oblasti-chislo-postradavshih-vozroslo-do-88-chelovek.html

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В Черновицкой области выросло количество пострадавших, которые отравились во время празднования свадьбы в ресторане «Оскар», который находится в поселке городского типа Путила.

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По состоянию на 7.00 сегодняшнего дня с признаками пищевого отравления госпитализированы 72 человека, которые 29−30 сентября употребляли пищу в вышеуказанном ресторане. Среди пострадавших — 18 детей. Об этом 5 октября сообщила пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Кроме того, массовое отравление произошло и в поселке городского типа Красноильск в Черновицкой области. По состоянию на сегодняшнее утро в Сторожинецкой центральной районной больнице с признаками отравления остаются госпитализированными 16 человек, из них четыре ребенка. Установлено, что пострадавшие 29 сентября употребляли пищу на праздновании свадьбы в ресторане «Марианна».

Напомним, в минувшие выходные произошло массовое отравление в Черновицкой области. Здесь во время празднования свадьбы отравились 19 человек. Все пострадавшие находились на праздновании свадьбы в ресторане «Оскар» в поселке городского типа Путила.