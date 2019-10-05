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Масове отруєння сталося на Буковині. Фото: Телеграф

Масове отруєння на весіллях у Чернівецькій області: число постраждалих зросло до 88 осіб

5 жов 2019, 10:17
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У Чернівецькій області зросла кількість постраждалих, які отруїлися під час святкування весілля в ресторані «Оскар», який знаходиться у селищі міського типу Путила.

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Станом на 7.00 сьогоднішнього дня з ознаками харчового отруєння госпіталізовано 72 особи, які 29−30 вересня вживали їжу у вищевказаному ресторані. Серед постраждалих — 18 дітей. Про це 5 жовтня повідомила прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Крім того, масове отруєння сталося й у селищі міського типу Красноїльськ у Чернівецькій області. Станом на сьогоднішній ранок до Сторожинецької центральної районної лікарні з ознаками отруєння залишаються госпіталізованими 16 осіб, з них — четверо неповнолітні. Встановлено, що постраждалі 29 вересня вживали їжу на святкуванні весілля в ресторані «Маріанна».

Нагадаємо, минулими вихідними сталося масове отруєння у Чернівецькій області. Тут під час святкування весілля отруїлися 19 осіб. Всі постраждалі перебували на святкуванні весілля в ресторані «Оскар», який знаходиться у селищі міського типу Путила.

Джерело: Ракурс


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