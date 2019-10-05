Сніг у Карпатах. Фото: Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост у Facebook

https://racurs.ua/ua/n127690-u-karpatah-znovu-vypav-snig-foto.html

Ракурс

Сніг зафіксували вранці 5 жовтня у Карпатах, на межі Івано-Франківської та Закарпатської областей.

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Та, станом на 08.40 на горі Піп Іван Чорногірський фіксується хмарна погода, пролітає дрібний сніг. Температура на горі знаходиться в межах 3° морозу за Цельсієм. Про це повідомив Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост у Facebook

Як відомо, перший сніг в Україні випав 18 вересня на горі Піп Іван Чорногірський. Того дня швидкість поривів вітру сягала 5−6 м/с, а стовпчики термометрів показали 0° за Цельсієм.

Нагадаємо, синоптики попередили, що вночі 7−9 жовтня у північних, західних та центральних областях будуть сильні заморозки у повітрі 0−5°. З ночі на понеділок на поверхні ґрунту заморозки 0−6° очікуються у південних та східних областях.