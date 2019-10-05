Майк Помпео, фото: kremlin.ru

https://racurs.ua/ua/n127706-pompeo-vystupyv-na-zahyst-diy-trampa-schodo-ukrayiny.html

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Державний секретар США Майк Помпео сьогодні виступив на захист дій адміністрації Дональда Трампа щодо України, які зараз перебувають у центрі розслідування щодо імпічменту чинному президентові Сполучених штатів.

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Про це він заявив журналістам сьогодні після зустрічі з офіційними особами Греції в Афінах, повідомляє AP.

Помпео відкинув звинувачення, що ці дії як мінімум були недоречними, а як максимум -зловживанням владою, за що Конгрес може усунути Трампа з посади.

За його словами, розслідування, до якого США намагаються схилити українську владу, передбачає можливе втручання з боку України в американські президентські вибори в 2016 році.

При цьому він не говорив про оголошене Трампом у резонансній липневій розмові з президентом України Володимиром Зеленським побажання, щоб Україна провела розслідування щодо колишнього віце-президента Джо Байдена та його сина Хантера, котре стало підставою для початку процедури імпічменту президента США.

Помпео розкритикував ситуацію з початком процедури імпічменту як «явно політичну» і заявив, що дії Держдепу спрямовані виключно на покращення відносин з новою українською владою.

Він також заявив, що робота колишнього спецпредставника Держдепу в Україні Курта Волкера ґрунтувалася на вказівці президента робити саме це.

Вчора Волкера опитували в Конгресі. Там він передав слідчим Конгресу переписку з іншими посадовими особами

У цих повідомленнях детальний описано, як Україну підштовхували погодитися на здіснення розслідувань щодо компанії, членом правління котрої був Хантер Байден, та щодо втручання у вибори 2016 року. В обмін на це американські чиновники пропонували провести зустріч Трампа із Зеленським у Вашингтоні.

Державний департамент був дуже зосереджений за вказівкою президента на створенні простору, де ми могли б врешті-решт забезпечити добрі стосунки з цим урядом, — наголосив Помпео. — Волкер старанно працював, щоб створити таку можливість.

Такж Помпео наголосив, що адміністрація президента США зобов’язана розслідувати можливе втручання у вибори та просити допомоги у закордонних урядів у разі потреби.

Адміністрація була неймовірно орієнтована на те, щоб ми працювали з Україною у відповідний спосіб. Це не тільки доречно, це наш обов’язок, якщо ми думаємо, що було втручання у вибори 2016 року, — заявив Помпео.

Нагадаємо, за інформацією американських ЗМІ, ймовірні незаконні дії Трампа щодо Зеленського може підтвердити ще один співробітник американської розвідки.