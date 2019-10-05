Катастрофа MH17: родственникам жертв показали здание судебного комплекса, где будут рассматривать дело

Катастрофа рейса MH17 произошла 17 июля 2014 года, фото: Zmina

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Ближайшим родственникам жертв авиакатастрофы малазийского «Боинга» рейса MH17 показали здание судебного комплекса «Схипхол» (Schiphol), где будут рассматривать дело по этому инциденту.

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Об этом сообщает агентство «Укринформ» со ссылкой на члена правления нидерландского фонда «Авиакатастрофа MH17» Пита Плуг, который 17 июля 2014 года потерял трех родственников в результате этой трагедии.

По словам Плуга, соответствующеездание не является большим, поэтому там смогут поместиться только ближайшие родственники погибших в катастрофе. Остальные смогут следить за процессом с помощью трансляции.

Судебный комплекс «Схипхол» — здание высокой безопасности, — отметил Плуг, добавив, что его нельзя фотографировать.

Всего этот комплекс может разместить около тысячи человек.

«Схипхол» расположен в около 50 км от Гааги — города на побережье Северного моря, где находятся резиденции правительства и парламента Нидерландов, а также Международный суд ООН и Международный уголовный суд.

Также он расположен в нескольких километрах от одноименного аэропорта, из которого в июле 2014 года вылетел малазийский «Боинг-777». Теперь рядом открыт национальный мемориальный комплекс памяти жертв трагедии.

Суд по этому делу начнется 9 марта 2020 года.

Самолет авиакомпании Malaysia Airlines «Боинг-777» рейса MH-17, следовавший из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит в небе над Донбассом 17 июля 2014 года ракетой, запущенной с временно оккупированных территорий. В результате погибли 298 человек — все, кто находился на борту.

Напомним, в июле этого года президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия не признает результатов международного расследования этой катастрофы.