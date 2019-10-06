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Розведення військ: Нацполіція посилила пости у Золотому, сюди прибув "Нацкорпус", фото — Цензор

Нацполіція посилила пости у Золотому напередодні розведення сил, сюди прибув «Нацкорпус»

6 жов 2019, 17:16
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Напередодні розведення військових сил, старт якого запланований на понеділок, 7 жовтня, Національна поліція посилила свою присутність у Золотому (Луганська область). До 17 співробітників, які наразі працюють у відділку поліції населеного пункту Золоте-4, додадуть ще 19 осіб.

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Золоте, яке перебуває на лінії зіткнення, патрулює спецпідрозділ патрульної служби «Світязь». У зоні розведення перебувають 122 будинки, повідомив «Громадському» заступник голови Національної поліції Вадим Троян.

Троян напередодні розведення сил зустрівся з місцевими мешканцями і запевнив, що Нацполіція залишиться у Золотому-4. Він заявив, що обсяг території, який доведеться контролювати без присутності українських військових, вдвічі більший, ніж у Станиці Луганській.

Там перед позиціями ЗСУ опинились 74 будинки. Розумію, що багато хто нагнітає, але ніхто нікого не кине, — заявив Троян.

Нагадаємо, що рішення про розведення сил поблизу Петрівського та Золотого ухвалили 1 вересня на зустрічі тристоронньої контактної групи у Мінську. Згодом розведення стало умовою РФ щодо проведення зустрічі у «нормандському форматі». Міноборони повідомило, що Збройні сили готові до розведення військ у Петрівському та Золотому.

Сьогодні лідер «Національного Корпусу», перший командир полку «Азов» Андрій Білецький заявив про те, що разом з ветеранами російсько-української війни прибув у Золоте. Він заявив про готовність захищати селище у випадку відводу військ, оскільки влада хоче залишити місцевих мешканців «без прикриття, на поталу так званим ЛДНР».


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Нацполіція посилила пости у Золотому напередодні розведення сил, сюди прибув «Нацкорпус»

Напередодні розведення військових сил, яке запланували на 7 жовтня, Нацполіція посилила присутність у Золотому (Луганська область). Сьогодні сюди прибув й лідер «Національного Корпусу» Білецький разом з ветеранами російсько-української війни

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