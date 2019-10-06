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Ракурс
Зеленський і «Квартал 95»: президент продовжує вичитувати тексти шоу, фото — Офіс президента

Президент продовжує вичитувати тексти «Кварталу 95» — актриса шоу (ВІДЕО)

6 жов 2019, 16:44
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Актриса студії «Кварталу 95» Олена Кравець заявила, що президент України Володимир Зеленський не перериває зв’язку з членами колективу, у якому він працював раніше.

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Про це вона повідомила в програмі «Світське життя».

По-перше, Вова все перевіряє. Він вичитує тексти, — розповіла Кравець.

Актриса додала, що це цікавий досвід, коли потрібно по роботі пародіювати свою ж подругу (дружину Зеленського Олену). За словами Кравець, це для неї новий етап в кар'єрі.

Вона додала, що Зеленський не вийшов з груп «Кварталу 95» в соцмережах і навіть періодично щось туди пише.

Він мріє повернутися у колектив через п’ять років, — заявила Кравець.

Нагадаємо, що влітку студія «Квартал 95» розпочала кастинг, шукаючи актора, який прийде на заміну Зеленського. У серпні новим ведучим «Ліги сміху» став Євген Кошовий. У проекті «Вечірній квартал» замість Зеленського братимуть участь Ігор Ласточкін, Юрій Ткач і Володимир Шумко. У дитячій версії проекту «Розсміши коміка» Зеленського замінив Юрій Ткач.

Джерело: Ракурс


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