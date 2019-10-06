Богдан відреагував на акції протесту у Києві, фото — Ян Доброносов

https://racurs.ua/ua/n127724-htos-perelyakanyy-use-vkradene-rozdast-bogdan-vidreaguvav-na-akciyi-protestu-u-kyievi.html

Ракурс

Керівник Офісу президента України Андрій Богдан різко відреагував на акції протесту, які відбуваються сьогодні у Києві та інших містах України.

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Богдан у Фейсбук звинуватив організаторів акції «Зупинимо капітуляцію» у підкупі учасників віче. Зокрема, очільник Офісу президента опублікував скріншот повідомлення, у якому буцімто йдеться про ціну участі в акції протесту. На скріншотах зафарбоване прізвище відправника, але йдеться про 100 грн за годину та «готовність стояти до 18.00».

Скоро хтось дуже переляканий, усе вкрадене роздасть народу, — підписав Богдан скріншоти.

Нагадаємо, що у Києві учасники віче, яке о 12.00 стартувало на Майдані Незалежності, перейшли до Офісу президента на вулиці Банковій. Тут вони скандують такі гасла: «Зелю геть!», «Зе у відставку!», «Україна — не рояль!», «Слухай націю, ні — капітуляції!».

Минулого тижня «Ракурс» повідомляв, що екс-секретар РНБОУ Олександр Данилюк розкритикував методи роботи Богдана в Офісі президента, зокрема, він звинуватив його у спробах узурпувати вплив на главу держави.

Минулого тижня також стало відомо, що суд відмовився спрямовувати запити в органи влади РФ та України щодо підтвердження численних польотів Богдана до Росії та Білорусі. Керівник ОП позивається до журналістів програми «Схеми» щодо інформацію про польоти, яку вони оприлюднили.