Акція «Зупинимо капітуляцію» у Києві продовжилася під офісом Зеленського, фото — Ян Доброносов

https://racurs.ua/ua/n127722-bagatotysyachna-akciya-zupynymo-kapitulyaciu-prodovjylasya-pid-ofisom-zelenskogo-translyaciya.html

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Багатотисячна акція протесту у Києві «Зупинимо капітуляцію» продовжилася під офісом президента України.

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Маніфестанти у столиці 6 жовтня закінчили віче на Майдані Незалежності і пішою ходою через вулиці Героїв Небесної Сотні та Інститутську прийшли до офісу Володимира Зеленського на вулиці Банковій. При цьому організатори віче звернулися до людей з проханням діяти виключно в межах закону.

Приводом для сьогоднішніх акцій протесту, які відбуваються у різних містах країни, є протидію спробам влади прийняти рішення, які призведуть до поразки у війні з Росією. Йдеться про «формулу Штайнмаєра» і надання особливого статусу для Донбасу.

Учасники мітингу не використовують партійної символіки.