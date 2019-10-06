Зеленський заявив, що США не висували умов для зустрічі з Трампом. Фото: 112 Україна

https://racurs.ua/ua/n127721-zelenskyy-zayavyv-scho-ssha-ne-vysuvaly-umov-dlya-zustrichi-z-trampom.html

Ракурс

Володимир Зеленський, президент України, не підтвердив інформацію про те, що в адміністрації президента США Дональда Трампа висували якісь умови для організації зустрічі двох глав держав.

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Український лідер зазначив, що від нього не вимагали почати розслідування у справі, в якій фігурує колишній віце-президент США Джо Байден. Про це він сказав в інтерв’ю японському агентству Кіодо.

Зеленський дав зрозуміти, що на нього не чинили ніякого тиску перед зустріччю з американським лідером. За словами глави держави, прокурори України готові розглянути будь-які прохання своїх американських колег про співпрацю в розслідуванні, але тільки по українським законам і в тому випадку, якщо вони будуть складені виключно на основі міжнародного права.

Більш того, український президент зазначив, що у нього немає повноважень ініціювати будь-які розслідування, так як це не прописано в Конституції.

Нагадаємо, Білий дім оприлюднив стенограму бесіди двох лідерів. Трамп під час дзвінка кілька разів нагадував Зеленському про розслідування діяльності в Україні сина Байдена в обмін на надання фінансової і військової допомоги Києву.​