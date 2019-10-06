Зеленский заявил, что США не выдвигали условий для встречи с Трампом. Фото: 112 Україна

https://racurs.ua/n127721-zelenskiy-zayavil-chto-ssha-ne-vydvigali-usloviy-dlya-vstrechi-s-trampom.html

Ракурс

Владимир Зеленский, президент Украины, не подтвердил информацию о том, что в администрации президента США Дональда Трампа выдвигали какие-либо условия для организации встречи двух глав государств.

Loading...

Украинский лидер подчеркнул, что от него не требовали начать расследование по делу, в котором фигурирует бывший вице-президент США Джо Байден. Об этом он сказал в интервью японскому агентству Kyodo.

Зеленский дал понять, что на него не оказывали никакого давления перед встречей с американским лидером. По словам главы государства, прокуроры Украины готовы рассмотреть любые просьбы своих американских коллег о сотрудничестве в расследовании, но только по украинским законам и в том случае, если они будут составлены исключительно на основе международного права.

Более того, украинский президент отметил, что у него нет полномочий инициировать какие-либо расследования, так как это не прописано в Конституции.

Напомним, Белый дом обнародовал стенограмму беседы двух лидеров. Трамп во время звонка несколько раз напоминал Зеленскому о расследовании деятельности в Украине сына Байдена в обмен на предоставление финансовой и военной помощи Киеву.​