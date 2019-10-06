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Стрельба в США: неизвестный застрелил четверых посетителей бара, еще девять ранены

Стрельба в США: неизвестный застрелил четверых посетителей бара, еще девять ранены

6 окт 2019, 14:11
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Стрельба в США произошла поздним вечером 5 октября. Неизвестный открыл огонь по посетителям бара в Канзас-Сити (штат Миссури).

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В результате вооруженного нападения четыре человека погибли, еще девять получили огнестрельные ранения. Об этом говорится в сообщении управление полиции штата Канзас.

По некоторым данным, стрелок открыл стрельбу возле заведения. В данный момент полиция не имеет никаких подробностей нападения.

Что касается информации о нападавшем, то о нем также ничего не известно. В полиции не уточняют, удалось ли задержать стрелявшего.

По данным телеканала CNN, подозреваемый пока не задержан.

В свою очередь телеканал ABC News уточняет, что по людям стрелял латиноамериканец.

Напомним, что 5 октября в США во время проведения пивного фестиваля «Октоберфест» прогремели взрывы. Инцидент произошел в американском городе Хантингтон-Бич (штат Калифорния) недалеко от Лос-Анджелеса. В результате инцидента есть пострадавшие.


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