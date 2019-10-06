Украинец Марченко выиграл престижный теннисный турнир в Казахстане. Фото: AP

https://racurs.ua/n127719-ukrainec-marchenko-vyigral-prestijnyy-tennisnyy-turnir-v-kazahstane.html

Ракурс

Илья Марченко, вторая ракетка Украины, победил на турнире ATP в столице Казахстана Нур-Султане. Сегодня он выиграл в финале одиночного разряда, а днем ранее добыл победу в парном.

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В решающей игре турнира украинский теннисист победил немца Янника Мадена в трех сетах. Встреча завершилась со счетом 4:6, 6:4, 6:3.

32-летний Марченко уступил первую партию, но затем с большим трудом выиграл второй сет. В решающей партии украинец не оставил сопернику шансов и завоевал свой седьмой в карьере титул ATP.

Интересно, что днем ранее Марченко стал победителем турнира в парном разряде, где он выступал с финном Харри Хелиоваара.

В данный момент Марченко находится на 378 месте рейтинга ATP, но при следующем его обновлении он заметно улучшит свои позиции.

Напомним, что в сентябре первая ракетка Украины Элина Свитолина впервые в своей карьере попала в полуфинал открытого чемпионата США US Open, однако выйти в финал ей так и не удалось.