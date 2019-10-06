Українець Марченко виграв престижний тенісний турнір в Казахстані. Фото:

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Ракурс

Ілля Марченко, друга ракетка України, переміг на турнірі ATP в столиці Казахстану Нур-Султана. Сьогодні він виграв у фіналі одиночного розряду, а днем раніше здобув перемогу в парному.

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У вирішальній грі турніру український тенісист переміг німця Янніка Мадена в трьох сетах. Зустріч завершилася з рахунком 4:6, 6:4, 6:3.

32-річний Марченко поступився у першій партії, але потім насилу виграв другий сет. У вирішальній партії українець не залишив супернику шансів і завоював свій сьомий в кар'єр єрі титул ATP.

Цікаво, що днем раніше Марченко став переможцем турніру в парному розряді, де він виступав з фіном Харрі Хеліоваара.

У даний момент Марченко знаходиться на 378 місці рейтингу ATP, але при наступному оновленні він помітно поліпшить свої позиції.

Нагадаємо, що у вересні перша ракетка України Еліна Світоліна вперше у своїй кар'єр єрі потрапила у півфінал відкритого чемпіонату США US Open, однак вийти в фінал їй так і не вдалося.