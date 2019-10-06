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Ракурс
У Києві на площі Незалежності проходить віче "Зупинимо капітуляцію". Фото: Facebook / Lucy Zaglada

У Києві на площі Незалежності проходить віче «Зупинимо капітуляцію» (ТРАНСЛЯЦІЯ)

6 жов 2019, 13:04
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Віче «Зупинимо капітуляцію» проходить сьогодні в Києві на площі Незалежності. Кілька тисяч українців виступають проти підписання так званої «формули Штайнмаєра»

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Проведення віче його організатори активно анонсували через соціальні мережі. Приводом вони назвали протидію №будь-яким спробам влади прийняти рішення, які призведуть до поразки у війні з Росією — такі як «формула Штайнмаєра» і особливий статус для Донбасу".

Опис до заходу говорить, що він являє собою громадську акцію. Організатори мітингу закликали не використовувати подію в партійних інтересах.

Учасники акції планують висунути ультиматум владі, а також обговорити з керівництвом країни стратегію і план подальших дій.

Судячи з трансляції, Учасники мітингу не використовують партійної символіки. У руках у них українські прапори і різні плакати. Також тут розгорнули величезний банер з написом «Ні капітуляції».

Джерело: Ракурс


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