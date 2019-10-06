Джуліані заявив, що не бачив заяву у справі Burisma. Фото: РИА Новости

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Ракурс

Руді Джуліані, адвокат президента США Дональда Трампа, не бачив заяви від посланців американського лідера в Україні на тему розслідування по справі газової компанії Burisma.

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Як розповів захисник американського президента, посол США в Євросоюзі Гордон Сондленд і колишній спецпредставник по Україні Курт Волкер особисто зверталися до нього з приводу пропонованої заяви про корупцію, повідомляє сьогодні Reuters.

Крім того, Джуліані додав, що представники Трампа не знали, що саме має бути в цій заяві.

У них була ідея заяви, і вони запитали мою пораду з цього приводу, ось і все. Я був так мало залучений в це, що навіть ніколи не бачив заяви, — сказав адвокат.

Як відомо, у справі по справі газової компанії Burisma фігурував син конкурента Трампа на майбутніх виборах Джо Байдена — Хантер Байден.

Нагадаємо, що наприкінці вересня в НАБУ заявили, що Хантер Байден не є фігурантом здійснюваного цим відомством розслідуванням Burisma, оскільки воно стосується періоду з 2010 по 2012 роки, коли компанія належала Злочевському, в той час як Байден увійшов до складу правління компанії тільки в травні 2014 року.