Джулиани заявил, что не видел заявления по делу Burisma. Фото: РИА Новости

https://racurs.ua/n127717-djuliani-zayavil-chto-ne-videl-zayavleniya-po-delu-burisma.html

Ракурс

Руди Джулиани, адвокат президента США Дональда Трампа, не видел заявления от посланников американского лидера в Украине на тему расследования по делу газовой компании Burisma.

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Как рассказал защитник американского президента, посол США в Евросоюзе Гордон Сондленд и бывший спецпредставитель по Украине Курт Волкер лично обращались к нему по поводу предлагаемого заявления о коррупции, сообщает сегодня Reuters.

Кроме того, Джулиани добавил, что представители Трампа не знали, что именно должно быть в этом заявлении.

У них была идея заявления, и они спросили мой совет по этому поводу, вот и все. Я был так мало вовлечен в это, что даже никогда не видел заявления, — сказал адвокат.

Как известно, в деле по делу газовой компании Burisma фигурировал сын конкурента Трампа на предстоящих выборах Джо Байдена — Хантер Байден.

Напомним, что в конце сентября в НАБУ заявили, что Хантер Байден не является фигурантом осуществляемого этим ведомством расследованием по Burisma, поскольку оно касается периода с 2010 по 2012 годы, когда компания принадлежала Злочевскому, в то время как Байден вошел в состав правления компании только в мае 2014 года.